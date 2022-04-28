Инна Шалыто возглавила «Роскино»

О кадровых переменах в госорганизации, занимающейся продвижением отечественных фильмов за рубежом, сообщает пресс-служба Минкультуры РФ.





На посту генерального директора Инна Шалыто продолжит развивать ключевые направления работы «Роскино». Она сменила Евгению Маркову, которая руководила организацией с 2019 года. Маркова войдет в состав директоров компании, отмечается в сообщении.





В последние годы Инна Шалыто занималась консалтингом в сфере культуры, туризма и образования. Ранее возглавляла комитет по туризму, работала заместителем председателя комитета по промышленной политике и инновациям в Санкт-Петербурге, а также на руководящих должностях в компаниях Yota и МТС.





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