МХТ им. Чехова покажет спектакль «Говорит Москва» о дочери Сталина

Московский Художественный театр (МХТ) им. А. П. Чехова 28 апреля покажет премьеру спектакля «Говорит Москва» по пьесе Юлии Поспеловой. В ее основу положена книга дочери Сталина Светланы Аллилуевой «Двадцать писем к другу», пишет ТАСС.

Пьеса поставлена режиссером Данилом Чащиным для актрисы театра, народной артистки РФ Натальи Теняковой.





«Проект для меня про отказ от иллюзий, про взросление, про то, как человек рождается в этом прекрасном мире и как мир постепенно начинает меняться в его глазах», — заявил режиссер.





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