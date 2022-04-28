ГМИРЛИ им. В.И. Даля покажет фильмы о космосе 1920-1930-х годов

Кинолекторий «Назад в будущее» пройдет в рамках выставки «Перекресток утопий: будущее в литературе 1920-х годов», сообщила пресс-служба музея.





В мае Дом И.С. Остроухова в Трубниках (научно-экспозиционный отдел ГМИРЛИ) проведет кинолекторий «Назад в будущее», посвященный художественным фильмам о космосе 1920–1930-х годов. Показы будут сопровождаться обсуждением.





Куратор выставки «Перекресток утопий: будущее в литературе 1920-х годов» и ведущий лектория Тимур Хайрулин познакомит гостей с экспозицией, а также представит историю создания кинокартин.





«Правда ли, что фантастика выросла из утопии? Чем вообще различаются эти жанры, а в чем сходятся?» — эти и другие вопросы обсудят участники встреч.





4 мая в 18:30 состоится показ фильма «Межпланетная революция» (1924). Режиссеры — Зенон Комиссаренко, Николай Ходатаев, Юрий Меркулов. Это один из первых анимационных фильмов о космосе. Он рассказывает историю социалистической революции на Марсе.





11 мая в 19:00 представят «Космический рейс» (1935) режиссера Василия Журавлева. Создатели киноленты о советских космических пилотах консультировались с Константином Циолковским, который вносил правки в сценарий. В итоге фильм получился достоверным в деталях, реалистичным и предугадавшим подробности космических полетов.





29 мая в 16:30 пройдет показ фильма «Аэлита» (1924) в сопровождении живого аккомпанемента экспериментального дуэта саксофониста и импровизатора Сергея Летова, электронщика и пианиста Аркадия Марто. Кинокартина стала экспериментом режиссера Якова Протазанова, в котором он пытался освоить киноязык авангарда.





Билеты можно приобрести на сайте музея goslitmuz.ru, возможна оплата Пушкинской картой.





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