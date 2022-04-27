Netflix назвал дату выхода своего самого дорогостоящего фильма

Шпионский экшн-триллер «Серый человек» (The Gray Man) братьев Руссо обзавелся датой кинотеатрального и цифрового релиза, пишет Deadline.





15 июня фильм с Крисом Эвансом, Районом Гослингом и Аной де Армас в главных ролях выйдет на большие экраны. 22 июля «Серый человек» дебютирует на стриминговом сервисе Netflix.





Фильм режиссеров Джо и Энтони Руссо основан на серии книг Марка Грини. Как предполагают создатели, он положит начало новой франшизе, напоминающей бондиану. «Серый человек» стал самым дорогостоящим фильмом производства Netflix за всю историю стриминга — его бюджет составил более 200 млн долларов, отмечает издание.





Главный герой Корт Джентри (Гослинг) уходит из ЦРУ после конфликта с руководством и становится киллером. По всему миру за ним охотится его бывший коллега по спецслужбе Ллойд Хансен (Эванс).





Свежие кадры из шпионского триллера можно увидеть на сайте Entertainment Weekly.





Фото: Рixabay