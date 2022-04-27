На Синайском полуострове археологи обнаружили руины храма Зевса

Находку сделали при раскопках древнеегипетского города Пелузий, известного сегодня как археологический памятник Телль-эль-Фарама, сообщили в Министерстве по делам древностей Египта.





Пелузий (Пелусий) располагается в 30 км к юго-востоку от современного города Порт-Саид. Крепость, построенная в VII-IV годах до нашей эры, находилась на границе древнего Египта, поэтому имела важное стратегическое, оборонное и торговое значение.





Найти фрагменты храма Зевса исследователям помогли остатки огромных гранитных ворот в виде двух колонн, разрушенных при землетрясении. Также археологи обнаружили гранитные блоки — предположительно, фрагменты лестницы, которая вела в храм.





В египетской археологической миссии отметили, что первые исследования территории проводил в начале ХХ века французский египтолог Жан Кледат. Он нашел древнегреческие надписи, указывавшие на существование храма Зевса Касиоса (Касия). Гора Касиос, расположенная на современной сирийско-турецкой границе, была ближневосточным Олимпом — местом поклонения древнегреческому богу неба, грома и молний Зевсу. Тогда обнаружить культовое сооружение не удалось.





Согласно записям, римский император Адриан, правивший во II веке нашей эры, отремонтировал храм.





Ученые планируют исследовать находки, чтобы определить архитектурные решения сооружения, отмечает NPR.





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