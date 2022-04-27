Новый «Бэтмен» с Робертом Паттинсоном официально получил продолжение

27.04.2022
Об этом стало известно на презентации студии Warner Bros. на фестивале CinemaCon-2022 в Лас-Вегасе, сообщает Deadline.
Режиссер Мэтт Ривз и исполнитель главной роли Роберт Паттинсон продолжат рассказывать историю Темного рыцаря. К своим ролям в «Бэтмене 2» вернутся Зои Кравиц, Колин Фаррелл, Джеффри Райт и Энди Серкис.
«Мы не смогли бы добиться этого без веры и энтузиазма всех ваших команд по всему миру. Я рад вернуться в этот мир для следующей главы», — сказал Ривз.
На момент объявления о создании сиквела супергеройский экшн собрал в международном прокате более 760 млн долларов. За первую неделю цифровой премьеры на HBO Max фильм посмотрели более 4 млн домохозяйств.
Фото: кадр из фильма «Бэтмен»