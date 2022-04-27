Большой зал Пермской филармонии закрыли на реконструкцию

Планируется расширить полезный объем помещений и изменить конфигурацию сцены, сообщается на сайте учреждения.





С 27 апреля Большой зал Пермской краевой филармонии закрылся на масштабную реконструкцию. Последний концерт перед закрытием дал Государственный академический симфонический оркестр Татарстана под управлением народного артиста РФ Александра Сладковского. Солировал скрипач Павел Милюков.





Здание не будут перестраивать — расширят полезный объем помещений, изменят конфигурацию сцены, которая станет в полтора раза больше. Обновят зрительный зал на 850 мест. Особое внимание при реконструкции уделят созданию акустики, поскольку в зале звучит музыка разных жанров — от камерной до симфонической.





На время работ концерты и другие масштабные мероприятия будут проходить на сцене ДК Солдатова. В июне на этой площадке откроется XIII Всероссийский фестиваль «Владимир Спиваков приглашает...».





Фото: Рixabay