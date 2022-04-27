Студия Warner Bros. анонсировала выход фэнтези-драмы «Барби» Греты Гервиг

Компания также опубликовала в соцсетях первое фото со съемочной площадки фильма, где запечатлена исполнительница главной роли Марго Робби.





На снимке актриса в ретро-образе Барби, одетой в голубых тонах, сидит за рулем розового кабриолета на фоне розовых декораций и улыбается в камеру.





Премьера фэнтези-драмы «Барби» назначена на 21 июля 2023 года. Детали сюжета пока не раскрываются. Известно, что действие развернется в роскошном особняке в Малибу.





Режиссером фильма выступает Грета Гервиг («Леди Берд», «Маленькие женщины»). Она же разработала сценарий вместе с Ноа Баумбахом («Милая Фрэнсис», «Брачная история»). Вместе с Марго Робби в фильме снимаются Райан Гослинг, Эмма Маккей, Кейт Маккиннон, Александра Шипп, Шути Гатва, Майкл Сера, Симу Лю, Исса Рэй и др.





Фото: Рixabay