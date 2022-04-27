Юбилейный «Форсаж» лишился режиссера, снявшего пять фильмов франшизы

Джастин Лин принял решение об уходе из проекта через несколько дней после начала съемок «Форсажа 10», сообщает Deadline.





По словам источников издания, расставание режиссера и студии Universal было «мирным», а его причиной послужили творческие разногласия. Джастин Лин останется в проекте в качестве продюсера. Также он выступил соавтором сценария вместе с Дэном Мазо.





В официальном заявлении режиссера говорится: «За 10 лет и пять фильмов мы смогли привлечь лучших актеров, сделать лучшие трюки и лучшие автомобильные погони». Он подчеркнул, что как ребенок иммигрантов из Азии гордится участием в создании «самой разнообразной франшизы в истории кино».





Кто станет новым режиссером «Форсажа 10», пока не сообщается. Студия может взять паузу в производстве на время поиска постановщика. Предполагается, что на прокатный график это не повлияет.





Джастин Лин присоединился к франшизе в третьей части, стал режиссером четвертого, пятого и шестого фильмов, после перерыва снял «Форсаж 9». Благодаря ему Fast превратился из простого боевика с уличными гонками в глобальную франшизу. Срежиссированные им части заработали в мировом прокате почти 2 млрд долларов.





Фото: Рixabay