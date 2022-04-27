II киномузыкальный фестиваль Kinorex собрал участников из 20 стран

В Москве прошел второй международный киномузыкальный фестиваль Kinorex, объединивший режиссеров короткого метра и композиторов, сообщила пресс-служба проекта.





Фестиваль призван создавать возможности для объединения двух видов искусств. По словам генерального продюсера Kinorex Никиты Брусина, с самого начала работы режиссерам и композиторам необходимо знать площадки для творческой реализации, поиска соратников и создания фильмов, которые дойдут до большой аудитории с помощью профессионалов.





«Наш фестиваль проходит только второй год, но мы все больше замечаем, насколько эта идея отзывается в профессиональных сообществах», — подчеркнул он.





В конкурсе 2022 года приняли участие более 500 картин из 20 государств — РФ, Южной Кореи, Уругвая, Испании, Мексики, Франции, Аргентины и др.





Гран-при Kinorex 2022 получил анимационный фильм «Галчонок» режиссера Марата Нариманова и композитора Константина Борисова. В категории «Оркестровая музыка» победил фильм LUZ DE MAR режиссера Джона Доу, композиторов Екатерины Евменьевой и Игоря Тарабрина. В номинации «Электронная музыка» наградили фильм «Кукушка» режиссера Юлии Максимочкиной, композиторов Артема Кузьмичева и Александра Дудоладова.





Фото: пресс-служба международного киномузыкального фестиваля Kinorex