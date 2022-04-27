В музее Михаила Зощенко расскажут об эвакуации экспонатов в войну

Новая встреча цикла «Литературная среда» пройдет в музее-квартире М.М. Зощенко в Санкт-Петербурге, сообщила пресс-служба Литературного музея «XX век».





27 апреля доктор исторических наук, заведующий отделом музейных исследований ГМЗ «Петергоф» Павел Петров выступит на тему «Эвакуация музейных ценностей во время Великой Отечественной войны». Специалист по истории культуры военного периода расскажет о судьбе перевезенных в тыл музейных ценностей, сроках составления плана эвакуации артефактов и его реализации.





Встречу планируют показать в онлайн-трансляции на странице музея во «ВКонтакте».





«Литературная среда» — постоянный проект Литературного музея «ХХ век», который проводится в музее-квартире М.М.Зощенко. На встречах выступают литераторы, историки, реконструкторы и другие специалисты. Автор и ведущая проекта — старший научный сотрудник Мария Инге-Вечтомова.





Фото: пресс-служба Государственного литературного музея «ХХ век»