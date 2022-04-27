Чемпионом карнавала в Рио-де-Жанейро признана школа «Гранди Рио»

Школа самбы «Гранди Рио» стала лауреатом карнавала в Рио-де-Жанейро 2022 года. Подведение результатов выступлений творческих коллективов состоялось во вторник, пишет ТАСС.

Школа из муниципалитета Дуки-ди-Кашиас в столичной агломерации т. н. «Большого Рио-де-Жанейро» впервые в своей истории завоевала чемпионский титул. За 30 лет существования школа четырежды занимала второе место.





Их выступление было посвящено одному из персонажей распространенного в Бразилии африканского культа кандомбле, духу преображения и и перемен, посланнику между мирами живых и духов — Эшу.





Фото: Pixabay