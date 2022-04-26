Новый тизер сиквела «Доктора Стрэнджа» раскрыл важную деталь

Ролик по фильму «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия» опубликовали на официальном YouTube-канале Marvel Entertainment.





В тизере представлены новые кадры из приключенческого экшна по вселенной Marvel с Доктором Стрэнджем, Вонгом и Алой Ведьмой. Из 30-секундного ролика можно узнать о том, что в будущем фильме будут фигурировать Иллюминаты — тайное сообщество, собирающееся для решения важных вопросов, затрагивающих судьбу Земли.





Главные роли в фильме исполнили Бенедикт Камбербэтч, Бенедикт Вонг, Элизабет Олсен, Майкл Стулбарг, Рэйчел Макадамс и др. Режиссер — Сэм Рэйми.





Премьера фильма «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия» запланирована на начало мая. Выйдет ли картина в России — неизвестно, поскольку ранее студия Disney приостановила выпуск своих проектов в РФ.





Фото: кадр из тизера фильма «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия»