ЦМШ получит новый корпус в Среднем Кисловском переулке в Москве

Об этом стало известно в ходе визита министра культуры РФ Ольги Любимовой в Центральную музыкальную школу — Академию исполнительского искусства (ЦМШ), сообщили в пресс-службе ведомства.





По словам ректора ЦМШ Валерия Пясецкого, новое здание построят на месте аварийной двухэтажной пристройки к учебному корпусу, которую школа бесплатно получила в 2018 году.





«Работы по строительству нового корпуса начнутся в 2024 году. Планируем завершить в 2026 году. Строительство позволит нам увеличить общую площадь учебного корпуса, создать оздоровительно-спортивный комплекс, помещения для проживания детей в общежитии на общей охраняемой территории ЦМШ. Школа действительно нуждается в новом современном корпусе, это важно для безопасности ребят, приезжающих из далеких регионов нашей страны, государств бывшего СССР, дружественных нам стран, желающих учиться у нас и познавать российскую культуру. ЦМШ всегда была школой "союзного" значения, и мы продолжаем эту традицию», — рассказал Пясецкий.





Глава Минкультуры РФ выразила уверенность в необходимости строительства. «Дополнительная площадка у музыкальной школы в центре Москвы — это целое событие. Ожидаются действительно масштабные работы, и это того стоит — ребята будут проживать и заниматься в современнейших помещениях», — подчеркнула она.





Решение о строительстве приняли по нескольким причинам. Интернат ЦМШ расположен в здании рубежа XVIII— XIX вв., которое является региональным памятником, нуждающимся в капремонте и реконструкции. В основном учебном корпусе не хватает учебных, административных и рекреационных площадей. После переезда воспитанников интерната в новое здание в 2026 году можно будет начать реконструкцию нынешнего здания.





Что касается материально-технической базы, за последние годы в ЦМШ и филиалы приобретено 808 музыкальных инструментов на сумму более 800 млн рублей, среди которых 66 роялей и 140 пианино.





«По комплектности, качеству и разнообразию на сегодняшний день коллекции музыкальных инструментов ЦМШ нет аналогов. По мере роста контингента обучающихся, появлению новых ребят в стенах школы материально-техническая база продолжает пополняться. Инструменты мы подбираем исходя из потребностей каждого конкретного ученика», — добавил ректор.





В 2019 году началась подготовка — утвердили режимы использования земель и требования к градостроительным регламентам, согласовали заявление о внесении изменений в правила землепользования и застройки. В 2021-м получили поручение президента РФ на строительство нового корпуса ЦМШ. В настоящее время завершается согласование в правительстве России проекта распоряжения, определяющий источник финансирования.





Фото: пресс-служба Минкультуры РФ