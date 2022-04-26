Фестиваль «Дикоросы» открыл прием заявок для авторов сказок

Впервые на фестивале в Екатеринбурге пройдет демопанель сказок собственного сочинения, сообщили в пресс-службе проекта.





Для участия в фестивале «Дикоросы» с авторской сказкой необходимо подать заявку , указав в ней контактные данные, а также название и краткое описание сюжета.





Заявки можно направлять до 19 мая. Принимаются только истории собственного сочинения. Стать участником читки может любой желающий. 20 мая организаторы свяжутся с участниками и предоставят расписание.





В день проведения фестиваля сказочники прочитают свои истории перед экспертами, которые дадут обратную связь и рекомендации по продвижению творчества. Экспертами выступят Вячеслав Печняк, Наталия Шмелькова, Ольга Балюк и Антон Бутаков.





Фестиваль сказок «Дикоросы» состоится 4 июня в ТРЦ «Радуга Парк» в Екатеринбурге. Вход свободный по регистрации.





Фото: Жанна Галиева, предоставлено пресс-службой фестиваля сказок «Дикоросы»