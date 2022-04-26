Совфед одобрил поправки о передаче РГБ функций Российской книжной палаты

Рассмотрение поправок в закон состоялось на пленарном заседании верхней палаты Федерального Собрания РФ. Об этом сообщили в Минкультуры России.





26 апреля на заседании Совета Федерации рассмотрели поправки в ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об обязательном экземпляре документов».





Министерство культуры России представляла замглавы ведомства Ольга Ярилова. Она отметила, что принятие законопроекта позволит ликвидировать систему «двух окон», при которой производители обязательных экземпляров печатных изданий в электронной форме направляют свои электронные файлы и в Российскую книжную палату, и в Российскую государственную библиотеку, а также установить более рациональную систему «одного окна».





По итогам выступления сенаторы единогласно одобрили законопроект, разработанный Минкультом РФ.





Ранее предложение министерства поддержала Госдума России.





Фото: пресс-служба Минкультуры РФ