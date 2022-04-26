В честь юбилея Якутии 100 человек исполнили традиционную песню

Арктический государственный институт культуры и искусств (АГИКИ) в Якутии организовал исполнение народной песни-импровизации — тойук. Об этом сообщает ТАСС.

Одновременно его исполнили 100 тойуксутов, самому младшему из них исполнилось пять лет, самому старшему — 73 года, сообщила заведующая кафедрой народной художественной культуры АГИКИ Зоя Стрекаловская.





«В честь Года культурного наследия в России и 100-летия Республики Саха (Якутия) мы пригласили 100 тойуксутов разных возрастов, которые исполнили в едином ритме тойук. Такое произошло впервые. Подготовку к этому мероприятию мы начали еще в прошлом году, репетиции начались с февраля этого года», — рассказала Стрекаловская.





По ее словам, тойук — один из старейших жанров народного фольклора, который сохранился до наших дней, передаваясь из поколения в поколение.





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