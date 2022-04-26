В Большом театре пройдет премьера театрализованного концертного исполнения оперетты «Летучая мышь»

26.04.2022
3 мая на Исторической сцене Большого театра состоится премьера театрализованного концертного исполнения оперетты Иоганна Штрауса «Летучая мышь» Либретто Карла Хаффнера и Рихарда Жене. Об этом говорится в пресс-релизе Большого театра.
Оперетта исполняется на немецком языке с русскими диалогами, текст диалогов Алексея Олейникова.
Дирижёр-постановщик — Иван Великанов, режиссёр-постановщик — Алексей Золотовицкий, художник-постановщик — София Егорова, главный хормейстер — Валерий Борисов, асистент режиссёра-постановщика — Артём Тульчинский.
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