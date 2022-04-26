В Шереметевском дворце показали литавры эпохи Петра Великого

Музей музыки Санкт-Петербурга открыл в Шереметевском дворце выставку «Четвертое столетие с именем Петра», которая посвящена 350-летию со дня рождения первого российского императора. Как рассказала ТАСС заведующая отделом хранения музея, куратор выставки Ольга Ходякова, среди экспонатов представлена трофейная литавра времен Северной войны.

«Эта выставка призвана объединить раннюю историю Петербурга и нынешний день Музея музыки. Петровскую тему на нашей выставке поддерживают музыкальные инструменты, ровесники петровского времени. Поражает своим размером расположенная в центре нашей музейной экспозиции литавра Голштинских войск. Она имеет такое наименование в музейных документах, и ее по праву можно считать трофейным музыкальным инструментом времен Северной войны», — сказала Ходякова.





Кроме того, особое место на выставке занимает еще одна литавра тех времен, на корпусе которой запечатлена сцена поднесения Петру I титула Императора Всероссийского.





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