В Петергофе представили проект, который откроют на Марсовом поле в день 350-летия Петра I

26.04.2022
Выставочный проект «30 картин из жизни Петра Великого. 2022», приуроченный к 350-летию со дня рождения первого российского императора, представили в музее-заповеднике «Петергоф», пишет ТАСС.
Проект, который во многом реконструирует городской праздник 1872 года в честь 200-летия со дня рождения Петра I, откроется на Марсовом поле 9 июня.
В октябре 2018 года президент России Владимир Путин подписал указ о праздновании в 2022 году 350-летия со дня рождения российского императора Петра I. Планируется, что центром юбилейных торжеств станут Санкт- Петербург и Ленинградская область.
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