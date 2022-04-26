Зрительская премьера «Супергероев» Паоло Дженовезе состоится в Москве

26.04.2022
Комедийную мелодраму итальянского режиссера представят в кинотеатре «Художественный», сообщила пресс-служба площадки.
29 апреля в 19:00 начнется показ фильма «Супергерои» Паоло Дженовезе (2021). В центре истории оказываются полные противоположности — художница, чуждая условностям, и профессор физики, всему ищущий объяснение. Их случайная встреча оборачивается влюбленностью с первого взгляда.
«Очаровательная, чувственная, остроумная история из жизни современной пары, чья любовь способна преодолеть все препятствия. Не это ли супергерои нашего времени? Этот универсальный и очень созвучный времени вопрос задает Паоло Дженовезе, режиссер культовых «Идеальных незнакомцев», — отмечается в описании.
Фото: кадр из фильма «Супергерои», предоставлено пресс-службой кинотеатра «Художественный»