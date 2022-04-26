Фрагмент статуи богини Анат времен Ханаана нашли в секторе Газа

26.04.2022
Возраст археологической находки составляет более 4,6 тысячи лет. Об этом сообщает палестинское министерство туризма и древностей, передает ТАСС.
Фрагмент статуи представляет собой голову ханаанской богини любви и войны Анат. Считалось, что она приносит победу и счастье. Голову богини венчает корона в виде змеи, которая символизирует силу и непобедимость, отметили в министерстве.
Редкий артефакт, созданный из известняка, обнаружил житель сектора Газа во время работ на ферме в Хан-Юнисе. Находка датируется 2500 годом до нашей эры.
Ханаан (3000-2000 гг. до нашей эры) располагался от северо-западной излучины Евфрата и Иордана до Средиземноморского побережья. Сегодня на этой территории находятся Сирия, Ливан, Израиль, Иордания и Палестинские территории.
Фото: Рixabay