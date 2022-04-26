В Пушкинском музее начинает работать выставка «Между землей и небом»

26.04.2022
Выставка «Между землей и небом», приуроченная к 85-летию со дня рождения российского художника Эдуарда Штейнберга, начнет работать во вторник в Государственном музее изобразительных искусств (ГМИИ) имени А.С. Пушкина. Посетить выставку можно будет до 3 июля этого года, пишет ТАСС.
«Мы этот проект посвятили Эдуарду Штейнбергу. <...> Фраза Штейнберга «Я хочу соединить небо и землю» легла в основу нашего названия «Между землей и небом», — рассказала куратор Анна Чудецкая.
Эдуард Штейнберг родился в 1937 году в Москве. Он являлся одним из лидеров советского «неофициального искусства». Автор картин «Черное солнце», «Композиция с рыбой», «Геометрическая композиция», «Зайцевы» и других.
Фото: Pixabay