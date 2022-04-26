«Ленфильм» предлагает свои кинокартины для повторного проката

К возвращению в российские кинотеатры подготовлены фильмы разных лет, в том числе из «Золотой коллекции». Об этом сообщается на сайте киностудии.





Список лент для показа на больших экранах составили по итогам онлайн-голосования зрителей и мнения экспертов. В него вошли работы разных режиссеров, а также малоизвестные зрителям фильмы, выходившие в ограниченном прокате.





«Возможно, это шанс для незаслуженно забытых лент найти своего зрителя», — отметили в киностудии.





В списке — «Двенадцатая ночь» Яна Фрида (1955), «Старик Хоттабыч» Геннадия Казанского (1956), «Человек-амфибия» Геннадия Казанского и Владимира Чеботарева (1961), «Полосатый рейс» Владимира Фетина (1961), «Долгая счастливая жизнь» Геннадия Шпаликова (1966), «Тень» Надежды Кошеверовой (1971), «Зимняя вишня» Игоря Масленникова (1985), «Видримасгор, или История моего космоса» Яны Поляруш (2009), «Чужая жизнь» Виктора Татарского (2018) и др.





Заявки на прокат фильмов принимают по почте: pr@lenfilm.ru. Полный список кинокартин можно найти на сайте студии.





Фото: «Ленфильм», CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=41984030