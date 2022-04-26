Сохранение деревянной архитектуры обсудили в Гагарине

Первая научно-практическая конференция о сохранении деревянных объектов культурного наследия прошла в Смоленской области, сообщили в Минкультуры России.





Конференция «Проблемы исторической достоверности перенесенных деревянных объектов культурного наследия. Задачи их консервации, реставрации, сохранения и использования на примере Дома-музея школьных лет Ю.А. Гагарина» собрала реставраторов, архитекторов, краеведов, менеджеров культуры и туризма, экспертов Минкультуры РФ, специалистов федеральных и региональных музеев. Участницей мероприятия стала Тамара Филатова, племянница Юрия Гагарина.





Специалисты обсудили актуальные вопросы и успешные практики, связанные с реставрацией и музеефикацией деревянных объектов культурного наследия, обменялись опытом подготовки и реализации проектов реставрации, музеефикации и использования мемориальных памятников истории и культуры музея-заповедника.





Также участники посетили Дом-музей семьи Гагариных, расположенный на малой родине первого космонавта — в селе Клушино. Там представили проект «Клушино. Второе дыхание». К 60-летию первого полета в космос в музее отреставрировали гагаринскую тропу, гагаринский родник и другие объекты.





Музей находится в здании 1971 года, которое специально для него построили на месте дома семьи Гагариных — он располагался в Клушине с 1933 по 1947 год. Сам дом в 1947 году отец космонавта Алексей Гагарин перенес в Гжатск (ныне Гагарин) и установил на Ленинградской улице (ныне улица Гагарина). Эта постройка является музейным объектом и федеральным памятником истории и культуры.





Фото: пресс-служба Минкультуры РФ