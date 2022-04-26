«Веном» получит триквел, а новые «Охотники за привидениями» — сиквел

Кинокомпания Sony объявила о начале разработки продолжений двух фильмов на фестивале CinemaCon, сообщил журнал Variety.





Кинокомикс «Веном» с Томом Харди в главной роли вышел в 2018 году и заработал в международном прокате 856 млн долларов. Вторая часть, дебютировавшая в 2021 году, собрала 502 млн долларов.





«Охотники за привидениями: Наследники» (2021) стали перезапуском и сиквелом культовой фантастической дилогии Айвана Райтмана. Бокс-офис фильма составил 200 млн долларов.





В ролике-анонсе также показали кадры из байопика о певице Уитни Хьюстон, кинокомикса «Крэйвен-охотник», триквела «Великого уравнителя 3» с Дензелом Вашингтоном и «Человека по имени Отто» с Томом Хэнксом.





Фото: Рixabay



