В Москве дебютировал мультфильм «Суворов: великое путешествие»

Премьеру первой полнометражной ленты для массового зрителя от «Союзмультфильма» посетила глава Минкультуры РФ Ольга Любимова, сообщили в пресс-службе ведомства.





«Суворов: великое путешествие» — это по-настоящему долгожданный проект и значимое для нас событие. Более 20 лет в кинопрокат не выходило полнометражных лент киностудии «Союзмультфильм». Уверена, картина будет очень востребованной для семейного просмотра, в особенности в период майских праздников», — отметила министр культуры.





Мультфильм рассказывает историю парня Гриши, который становится участником Швейцарского похода. Он проявляет смекалку и храбрость, помогая генералу Суворову.





«Этот фильм по характеру похож на своего главного героя. Простота и мудрость, стойкость и вера в лучшее, в любовь и добро — вот о чем рассказывает эта картина», — поделилась председатель совета директоров киностудии «Союзмультфильм» Юлиана Слащева.





Суворова озвучил худрук МХТ имени Чехова Константин Хабенский, а главного антагониста — певец Филипп Киркоров. Другие герои говорят голосами Антона Макарского, Натальи Быстровой, Юлии Рутберг, Анны Ардовой.





Мультфильм выходит в широкий прокат 1 мая. Билеты можно приобрести по Пушкинской карте.





Фото: пресс-служба Минкульта РФ