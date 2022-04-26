Фрагменты фильмов Тарковского покажут в сопровождении живой музыки

Мероприятие пройдет 26 апреля в Зале имени П.И. Чайковского в Москве. Об этом сообщили в Минкультуры России.





Отрывки из киноработ режиссера Андрея Тарковского, которому в этом году исполнилось бы 90 лет, представят в музыкальном сопровождении оркестра «Новая Россия» и Хоровой капеллы имени А.А. Юрлова. В концерте примут участие российские музыканты, актеры и кинорежиссеры.





Музыкальные произведения дополнят стихотворения отца режиссера Арсения Тарковского, которые прочитают Валерий Баринов и Анна Терехова, дочь актрисы Маргариты Тереховой, сыгравшей главную роль в фильме «Зеркало». Ведущий — киновед и продюсер Вячеслав Шмыров.





В творчестве Тарковского музыка играет центральную роль: в автобиографии он писал, что, если бы не стал режиссером, выбрал бы профессию дирижера. Хорал Баха в «Солярисе», Реквием Верди и Девятая симфония Бетховена в «Ностальгии», музыка Эдуарда Артемьева в «Зеркале» и Вячеслава Овчинникова в «Ивановом детстве» становятся одним из главных средств воздействия на зрителя. В конце жизни Тарковский обратился к опере, поставив на сцене лондонского Ковент-Гардена «Бориса Годунова» Мусоргского.





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