В РНБ начнет работать выставка «Пламя первых костров»

Российская национальная библиотека (РНБ) откроет в своем Новом здании выставку «Пламя первых костров», посвященную 100-летию Пионерской организации. В ней будет представлены журналы, газеты, книги об этапах пути и делах советской пионерии, пишет ТАСС.

На вернисаже состоится благотворительная акция Всемирного клуба петербуржцев по поддержке старейшего детского журнала «Костер», который отметил в прошлом году свое 85-летие.





«Мы благодарны Всемирному клубу петербуржцев за поддержку журнала. У клуба есть издательская программа, благодаря которой мы выпускаем книги, среди которых „Круг Крузенштерна“, „Веселый звонок“ и все, все, все», «Перья, кисточки, слова». Они будут представлены на аукционе. Благодаря в том числе и такой поддержке жизнь «Костра» продолжается, и мы по-прежнему связаны с нашими юными читателями«, — сказал главный редактор всероссийского детского журнала «Костер» Николай Харлампиев.





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