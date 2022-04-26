Nintendo перенесла на весну 2023-го выход мультфильма по игре «Супербратья Марио»

Выход полнометражного мультфильма по игре Super Mario Bros. («Супербратья Марио»), который был намечен на конец 2022 года, переносится на весну 2023 года. Об этом на официальной странице компании Nintendo в Twitter сообщил создатель игры Сигэру Миямото.

«Мы приняли решение перенести мировой релиз картины на весну 2023 года», — отметил он.





Выход полнометражного мультфильма в Японии теперь намечен на 28 апреля, а во всем мире премьера состоится 7 апреля.





Анонс мультфильма о супербратьях Марио прошел еще в 2018 году, однако до 2021 года компания Nintendo почти не раскрывала подробностей о судьбе проекта.





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