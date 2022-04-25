Открывается выставка современных российских художников по мотивам МЛК

Проект «Грезы о молоке» вдохновлен постмодернистском романом художников Сергея Ануфриева и Павла Пепперштейна «Мифогенная любовь каст» (МЛК), сообщили организаторы.





30 апреля в Центре Вознесенского в Москве стартует выставка «Грезы о молоке». Создатели назвали ее «первой попыткой "пространственной экранизации" романа». Зрителям предложат встретиться с экспозицией как с фильмом. Произведения искусства выступят в роли декораций к кинокартинам или монтажных листов.





По словам одного из кураторов проекта, соавтора романа и участника выставки Павла Папперштейна, МЛК — сокращенное название книги. Кроме того, МЛК — «это слово "молоко", написанное без гласных, согласно древнееврейским правилам или же согласно традиции написания текста на русских иконах».





«В рамках предложенной игры данный нарратив представляет собой "матрицу", то есть белоснежный материнский сок, восполняющий изначальную нехватку», — добавил художник.





Большинство работ созданы специально для проекта. Среди участников — Андрей Монастырский, Виктор Пивоваров, Андрей Бартенев, Саша Фролова, Даша Правда, Ринат Волигамси, Сергей Бугаев-Африка, арт-группа «Россия», Вова Перкин, Ильгизар Хасанов, Полина Шкапина и др.





Публичная программа будет включать лекции о группе «Инспекция "Медицинская герменевтика"», перформансы, экскурсии и читки отрывков романа.





Экспериментальная выставка будет работать до 26 июня.





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