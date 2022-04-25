Эксперты «Культуры 2.0» обсудили работу музеев с посетителями разных возрастов

Выездная сессии Открытого лектория «Культура 2.0» прошла на IV Балтийском культурном форуме при поддержке Минкультуры РФ, сообщила пресс-служба СПбМКФ.





Дискуссия на тему «Отцы и дети в музее: как работать с семейным посещением?», прошедшая в Калининграде, включала вопросы о том, как привлечь посетителей разных возрастов и сформировать потребность бывать в музеях всей семьей.





В обсуждении участвовали представительницы Мастерской М.К. Аникушина (филиал Музея городской скульптуры Санкт-Петербурга), ГМЗ «Царицыно» (Москва) и Музея истории религии (Петербург). Они поделились опытом работы с семейной аудиторией на своих площадках.





Участницы дискуссии сошлись в том, что семьи с детьми — «одна из самых перспективных» аудиторий. В ГМЗ «Царицыно» предложили создавать программы так, чтобы «члены семьи участвовали каждый на своем уровне». В Мастерской М.К. Анникушина отметили важность построения семейных программ от детей — учреждение включает в свои проекты тактильные экспонаты, создает особую среду и т.д. В Музее истории религий подчеркнули важность формирования условий для диалога между родителем и ребенком.





Все мероприятия «Культуры 2.0» — постоянно работающего проекта и блока образовательной программы Санкт-Петербургского международного культурного форума — проводятся бесплатно. Посмотреть записи трансляций можно на странице открытого лектория во «ВКонтакте».





Фото: пресс-служба СПбМКФ