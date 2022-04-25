Инклюзивный отдел Русского музея представит мультипликационную студию

25.04.2022
Презентация результатов работы студии пройдет на киностудии «Ленфильм» 27 апреля в 13:00, сообщила пресс-служба Минкультуры России.
Инклюзивный отдел ГРМ покажет мультфильмы «Музей: кадр за кадром 6. История фантастическая» и «Карл Росси: страницы жизни. Архитектор и его ассистент».
В рамках проекта «Музей: кадр за кадром» Инклюзивного отдела ГРМ участники создали шесть мультфильмов-фантазий о главных шедеврах Русского музея. С помощью анимации они рассказали истории о «Черном квадрате» Малевича, «Купчихе за чаем» Кустодиева, «Смолянках» Левицкого и др. В создании мультфильмов им помогали мультипликаторы, студенты и преподаватели Института кино и телевидения.
«Авторское переосмысление истории классического искусства с помощью инклюзивных проектов позволяет большим культурным площадкам выходить за привычные рамки, становиться более открытыми и доступными для всех», — отметили в пресс-службе.
Анимационные истории можно увидеть на сайте
Русского музея.
Фото: кадр из мультфильма «Музей: кадр за кадром 2»