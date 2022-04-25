Музей AZ в Москве представит выставку семи художников одной династии

25.04.2022
Новый проект «Фамильные ценности. Танец» откроется в Музее Анатолия Зверева 28 мая. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе площадки.
В экспозицию войдут работы художников одной династии: супругов Франсиско Инфанте и Нонны Горюновой, их сыновей Пакито и Платона, Дарьи Коноваловой-Инфанте — супруги Платона, а также Серафима и Тихона — внуков Франсиско и Нонны.
На выставке покажут более 50 работ — фото, графику, мультимедиа. Экспозицию дополнят документальные ленты и видео.
Кроме того, планируется провести встречи с Франсиско Инфанте и большую детскую программу с участием художников.
Экспозиция, которая станет для площадки юбилейной — 25-й, приурочена к семилетию Музея AZ.
Фото: Рixabay