Минкультуры России поддержит прокат национальных фильмов в 2022 году

25.04.2022

Минкультуры России поддержит прокат национальных фильмов в 2022 году
Российские компании-дистрибьюторы смогут претендовать на получение государственных субсидий на прокат национальных фильмов в РФ, сообщает пресс-служба ведомства.

До конца 2022 года поддержку в прокате получат дебютные фильмы, созданные при финансовом участии Минкультуры России, а также неигровые картины. Дополнительно будет поддержан прокат игровых фильмов в период с 1 июня по 30 сентября 2022 года. Размер одной субсидии составит до 4 млн руб. 

Мера направлена на поддержку кинотеатрального проката в условиях санкций, отмечает пресс-служба.

С информацией о подаче заявки на получение субсидии можно ознакомиться в специальном разделе официального сайта ведомства.

С апреля 2022 года Минкультуры РФ может полностью финансировать прокат дебютных и неигровых национальных фильмов. 

Фото: пресс-служба Минкультуры РФ