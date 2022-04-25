Минкультуры России поддержит прокат национальных фильмов в 2022 году

Российские компании-дистрибьюторы смогут претендовать на получение государственных субсидий на прокат национальных фильмов в РФ, сообщает пресс-служба ведомства.





До конца 2022 года поддержку в прокате получат дебютные фильмы, созданные при финансовом участии Минкультуры России, а также неигровые картины. Дополнительно будет поддержан прокат игровых фильмов в период с 1 июня по 30 сентября 2022 года. Размер одной субсидии составит до 4 млн руб.





Мера направлена на поддержку кинотеатрального проката в условиях санкций, отмечает пресс-служба.





С информацией о подаче заявки на получение субсидии можно ознакомиться в специальном разделе официального сайта ведомства.





С апреля 2022 года Минкультуры РФ может полностью финансировать прокат дебютных и неигровых национальных фильмов.





Фото: пресс-служба Минкультуры РФ