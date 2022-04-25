В Красноярске открылась экспозиция «Времена года»

25.04.2022
В арт-галерее «13А» в Красноярске начала работать экспозиция под названием «Времена года», пишут Gornovosti. Выставка красноярских художников посвящена жанру пейзажа.
В ней широко представлены и масляная живопись, и различные виды графики: уникальная и печатная (цветная ксилография и линогравюра).
Здесь представлены пейзажи разных лет (вплоть с конца 40-х годов прошлого века) из фондов арт-галереи, а также произведения декоративно-прикладного искусства.
Художники предлагают прогуляться по любимым местам, которые их самих очень впечатлили в свое время. Виктор Рогачёв приглашает зрителей в деревенское лето. Владимир Переятенец — в Хакасию («Чоэтаз. Татарские камни», «Осенний день», «Тропа предков»).
Организаторы выставки отмечают, что в галерее действует программа «Пушкинская карта».
Фото: Дмитрий Шабалин