Советский и украинский актер театра и кино Владимир Денщиков умер в 70 лет

21 апреля на 71-м году жизни скончался советский, российский и украинский актер театра и кино Владимир Денщиков, сообщает ФАН.

В сообщении не указаны причина и обстоятельства смерти артиста. О трагической новости стало известно от сотрудников Крымского академического театра, которые опубликовали сообщение об этом на своем сайте.

По словам коллег исполнителя множества ролей в популярных отечественных фильмах театр «постигла невероятная утрата».

«Ушел из жизни прекрасный актер, уникальный художник народный артист Украины Владимир Анатольевич Денщиков <…> Глубокий, духовный, мудрый человек, он дарил людям свет и тепло», — сказано в некрологе.

Владимир Денщиков родился 1 июля 1952 в Киеве, где после школы окончил театральный университет. За свою карьеру сыграл роли более чем в сотне фильмов.

С 1975 по 2007 год Денщиков трудился актером, режиссером и художником-постановщиком в Крымском академическом русском драматическом театре имени Максима Горького.

Актер принял участие в съемках множества известных кинолент, в том числе «Червона рута», «Как закалялась сталь», «Два товарища», «Бегущая по волнам» и других.

Фото: кадр из фильма «Будни уголовного розыска»