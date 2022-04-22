Международный художественный проект «Мир искусства» пройдет в Москве

22.04.2022
Трехчастный проект, включающий реалистическое, авангардное и абстрактное искусство, проведут в Новой Третьяковке, сообщили организаторы.
Международный художественный проект «Мир искусства» включает три международных выставки-конкурса: «Реализм 2.0. Традиции и современность», «Современный авангард. 21 век» и «Живая абстракция».
В экспозициях будут представлены более 500 произведений современного искусства из более чем 30 городов России и более 10 стран.
Проект будет работать с 29 апреля по 15 мая в Выставочных залах Союза художников России в Западном крыле Новой Третьяковки. Победителей объявят 14 мая.
Фото: оргкомитет проекта «Мир искусства»