В Петербурге начал работать Всероссийский фестиваль театрального искусства для детей «Арлекин»

XIX Всероссийский фестиваль «Арлекин» театрального искусства для детей начал работать на этой неделе в Петербурге. В эти же дни на фестивале проходит конкурс на соискание Российской национальной премии «Арлекин-2022», пишет ТАСС.

Центром праздника является Государственный детский музыкальный театр «Зазеркалье», где родился этот проект. Показ откроет драма Казанского ТЮЗа «Иваново детство» режиссера Антона Федорова, обратившегося к теме Великой Отечественной войны.





«При отборе спектаклей организаторы исходили из того, что модель мира, которую представляет ребенку искусство, не должна его обманывать, а призвана учить душевной отзывчивости и познанию себя», — сказала директор-распорядитель Российской национальной премии и фестиваля «Арлекин» Марина Корнакова.





В конкурсную часть экспертным советом было отобрано девять названий из 116 спектаклей российских театров, поставленных в течение прошлого сезона.





Фото: Pixabay