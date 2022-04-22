Создатели «Ведьмака» разработали концепцию четвертого сезона

Следующий сезон фэнтези-сериала уже распланирован, хотя съемки третьего начались совсем недавно. Об этом рассказал режиссер Стивен Серджик в эфире Brigade Radio.





По его словам, детали сюжета пока отсутствуют, однако разработаны общая концепция четвертого сезона «Ведьмака» (The Witcher) и основные идеи.





Стивен Серджик добавил, что снимет первый и второй эпизоды третьего сезона. Он не знает, будет ли работать над четвертым сезоном, но точно знает, что готов продолжить участие в проекте.





Сериал «Ведьмак» основан на фэнтези-цикле польского писателя Анджея Сапковского. Дебютный сезон вышел на Netflix в 2019 году. В начале апреля 2022-го стриминг объявил о начале съемок третьего сезона и поделился его синопсисом. Согласно ему, главные герои Геральт, Цири и Йеннифер отправятся в Аретузу, а в пути их будут ждать политические козни и темные силы.





Фото: кадр из сериала «Ведьмак»