В 2023 году в России запустят проект «Большая выставка»

Об этом стало известно на встрече министра культуры РФ Ольги Любимовой и депутата Госдумы России Валентины Артамоновой, сообщила пресс-служба ведомства.





Участниками встречи стали замгубернатора Вологодской области Лариса Каманина, глава департамента культуры и туризма Вологодской области Владимир Осиповский, а также директора департаментов Минкультуры РФ.





Валентина Артамонова поблагодарила Минкультуры России за поддержку культурных проектов региона и рассказала, что в Вологодской области продолжается модернизация учреждений культуры в рамках нацпроекта «Культура».





«В Вологодской области уделяется большое внимание сфере культуры, создается современная и доступная инфраструктура. Со своей стороны, мы готовы и дальше оказывать вам поддержку», — отметила Ольга Любимова.





Лариса Каманина сообщила, что Вологодская область лидирует в СЗФО по количеству библиотек, а также по охвату детского населения, получающего образовательные услуги в детских школах искусств. Также регион занимает второе место по числу обучающихся в детских школах искусств и количеству предметов основного музейного фонда.





«Большой популярностью у нас пользуются модельные библиотеки, и мы стараемся это направление поддерживать. Они стали местом, где посетители разных возрастов находят себе занятие по душе и с удовольствием проводят свободное время», — рассказала она.





По словам замгубернатора, в сентябре в Вологде и Белозерске пройдет выставочно-просветительское мероприятие в честь 350-летия Петра I. В рамках проекта состоится открытие планшетной выставки Государственного исторического музея «Петр Великий» и пленарное заседание, посвященное юбилею первого российского императора.





Также участники обсудили создание культурно-музейного центра имени В.А. Гаврилина. В 2024 году исполняется 85 лет со дня рождения композитора. Лариса Каманина предложила создать в Вологде Музей имени Валерия Гаврилина в качестве филиала Государственного центрального музея музыкальной культуры имени М.И. Глинки.





Ольга Любимова указала на необходимость детальной проработки проекта. «В Вологодской области уже существуют музейные учреждения, которые пользуются большой популярностью у жителей. И здесь важно продумать, какие из наших учреждений могли бы дополнить культурное пространство региона», — сказала она.





Стороны обсудили ремонтно-реставрационные работы здания Вологодской картинной галереи. В новом помещении площадью более 4 тысяч кв. метров создадут все условия для современного художественного музея.





Ольга Любимова напомнила, что в следующем году в России состоится запуск программы «Большая выставка», которая будет проходить под эгидой РОСИЗО.





«Необходимо увеличивать количество выставок внутри страны. Данная программа предоставит уникальную возможность не только нашим подведомственным федеральным музеям, но и обычным небольшим региональным галереям представить свои уникальные экспозиции в разных уголках нашей страны», — подчеркнула глава министерства.





Фото: пресс-служба Минкультуры РФ