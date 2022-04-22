Античный цикл Дмитрия Марголина покажут в Петербурге

22.04.2022

Античный цикл Дмитрия Марголина покажут в Петербурге
24 апреля в школе Masters открывается выставка «Лимонами блистают Сиракузы», сообщается на сайте площадки.

Персональная выставка петербургского художника Дмитрия Марголина включает произведения из античного цикла, работа над которым продолжалась в течение нескольких лет. Классические сюжеты представлены в живописи, скульптуре, печатной графике и керамике.

В экспозицию вошли полная керамическая серия, отдельные офорты, живописные работы, а также 20 тарелей с росписью в технике майолики, завершающие масштабную работу над циклом.

Кураторами выступили Дмитрий и Анна Озерковы.

Выставка «Лимонами блистают Сиракузы» продлится с 24 апреля по 15 мая. Вход свободный.

Фото: Рixabay