Античный цикл Дмитрия Марголина покажут в Петербурге

22.04.2022
24 апреля в школе Masters открывается выставка «Лимонами блистают Сиракузы», сообщается на сайте площадки.
Персональная выставка петербургского художника Дмитрия Марголина включает произведения из античного цикла, работа над которым продолжалась в течение нескольких лет. Классические сюжеты представлены в живописи, скульптуре, печатной графике и керамике.
В экспозицию вошли полная керамическая серия, отдельные офорты, живописные работы, а также 20 тарелей с росписью в технике майолики, завершающие масштабную работу над циклом.
Кураторами выступили Дмитрий и Анна Озерковы.
Выставка «Лимонами блистают Сиракузы» продлится с 24 апреля по 15 мая. Вход свободный.
Фото: Рixabay