Появились первые кадры с Крисом Хемсвортом в роли гениального ученого

22.04.2022
Эксклюзивные изображения научно-фантастического триллера «Голова паука» Джозефа Косински опубликовал Entertainment Weekly.
Действие «Головы паука» (Spiderhead) разворачивается в недалеком будущем, когда заключенным предлагают участие в эксперименте в обмен на сокращение срока. Медицинские опыты проводит ученый Стив Абнести (Крис Хемсворт), который тестирует на заключенных вещество, способное изменять эмоции и интеллектуальные способности.
Режиссером сай-фая выступил Джозеф Косински («Трон: Наследие», «Обливион»). Сценарий написали Ретт Ривз и Пол Верник, работавшие над «Дэдпулом». В его основе — рассказ Джорджа Сондерса.
Вместе со звездой «Тора» в фильме снялись Майлз Теллер, Джерни Смоллетт, Марк Пагио, Тесс Хаубрич, Джои Виэйра, Эшли Лоуренс и др.
«Голова паука» выйдет на стриминге Netflix 17 июня.
Фото: кадр из фильма «Охотники за привидениями»