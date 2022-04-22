В российский прокат выходит фантастический триллер «Вивариум»

28 апреля в России состоится премьера фильма с Джесси Айзенбергом в главной роли, сообщила пресс-служба кинопрокатной компании Russian World Vision.





Главные герои «Вивариума» Джемма и Том решают съехаться и обращаются в агентство по недвижимости. Риэлтор приводит их в новый квартал в пригороде и исчезает. Пара обнаруживает себя в безлюдном месте с однообразными постройками, все дороги которого приводят их к дому № 9.

В попытках выбраться из лабиринта они поджигают один из домов, однако на следующий день находят его целым и невредимым. А еще они находят коробку с младенцем и запиской: «Вырастите ребенка, получите свободу».





Фильм снял ирландский режиссер Лоркан Финнеган. Он же работал над сценарием вместе с Гарретом Шэнли. Главные роли исполнили Имоджен Путс и Джесси Айзенберг. Также в ролях Сенан Дженнингс, Инна Хардвик, Даниэль Райан, Молли Макканн и др. Мировая премьера «Вивариума» состоялась в 2019 году.





Фото: кадр из фильма «Вивариум»