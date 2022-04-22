Музей музыки предлагает увидеть «Прокофьева глазами художников»

Выставка в Москве приурочена к 131-летию со дня рождения композитора, пианиста, дирижера Сергея Прокофьева, сообщили в пресс-службе Минкультуры России.





26 апреля Российский национальный музей музыки откроет выставку «Прокофьев глазами художников», на которой личность музыканта представят в живописных, графических и скульптурных портретах художников ХХ и ХХI веков.





В экспозицию вошли произведения художников Леонида Пастернака, Николая Соколова, Бориса Шаляпина, скульптора Глеба Дерюжинского, творческого коллектива «Кукрыниксы», художников-музыкантов Юрия Катца, Аркадия Мазаева, а также Светланы Богатырь, Анастасии Икусовой, Артура Полевого и молодых современных художников. Выставка сопровождается музыкальными записями из музейных фондов.





Гендиректор Музея музыки Михаил Брызгалов рассказал о главной идее проекта: «Мы хотим открыть посетителям выставки красоту и притягательность "планеты Сергея Прокофьева". Показать и тем, кто любит его музыку, и тем, кто с ней не знаком, — сколь актуально и популярно творчество композитора в наши дни, как легко оно вписывается в самые неожиданные современные контексты и ракурсы».





Экспозиция будет работать до 25 сентября в Музее С.С. Прокофьева в Москве.





Фото: Рixabay