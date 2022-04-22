К 35-летию Театра Олега Табакова открылась фотовыставка Ксении Бубенец

Выставку открыли гендиректор Бахрушинского музея Кристина Трубинова и худрук Театра Олега Табакова Владимир Машков, сообщили в Минкультуры России.





Персональная выставка театрального фотографа Ксении Бубенец расположилась в Доме-музее М.Н. Ермоловой (филиале Бахрушинского музея) в Москве. В залах экспозиции «Авансцена», «Этюды» и «Атмосфера» представлены более 100 снимков.





«Сегодня мы открываем волшебную выставку, где собраны уникальные снимки, на которых запечатлено все самое сокровенное, что не доступно взору обычного зрителя. Это театральное закулисье — место, где творится магия творчества, где рождаются идеи, идет работа над спектаклем, готовятся к выходу на сцену актеры», — сказала Кристина Трубинова.





Она подчеркнула, что все проекты музея рассказывают о том, что такое театр, кто работает в этой сфере, каким трудом и творческим усилием дается талант сценического искусства, который зрители видят уже в воплощенном на сцене спектакле.





Владимир Машков отметил, «как волнительно и приятно в этом замечательном, удивительном здании видеть актеров нашего театра».





«Именно здесь Мария Николаевна Ермолова ходила, думала, творила. Она была одним из тех лидеров в творчестве, на которую смотрел Константин Сергеевич Станиславский и восторгался ею. О ней с восторгом говорил Олег Павлович Табаков и наша школа, которая была им создана, тоже была намолена идеей того первого появления в театре на бенефисе юной 16-летней Марии Ермоловой. Это раннее актерское обучение — суть таланта и подтверждение, что такие молодые актрисы могут достичь величайших высот», — сказал худрук театра.





По его словам, каждая фотография, сделанная Ксенией Бубенец, «запечатлела самые счастливые и яростные моменты нашей жизни, уловив главное — действие».





Машков преподнес в дар музею подарочное обновленное издание «История в тридцати пяти сезонах» о жизни театра, выпущенное к его 35-летию, на котором оставили памятные автографы актеры театра. В музейный фонд афиш и программ передали театральную афишу спектакля «Ужин», главные роли в котором исполнили Олег Табаков и Армен Джигарханян.





Выставка работает до 19 июня 2022 года.





Фото: пресс-служба Минкультуры РФ