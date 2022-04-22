Фестиваль дипломных спектаклей «Старт в будущее» пройдет в Казани

Проект станет новым этапом в развитии и совершенствовании студенческого театрального движения в Татарстане и расширении творческих связей, сообщает пресс-служба Минкультуры РФ.





С 25 по 30 апреля в столице Татарстана пройдет фестиваль дипломных спектаклей «Старт в будущее», на котором представят четыре постановки: «Доходное место», «Достоевский...», «Дикарь» и «Самое главное». Показы состоятся в Арт-резиденции «Созвездие — Йолдызлык».





В фестивале примут участие ведущие театральные вузы Москвы: ВГИК имени С.А. Герасимова, Российский институт театрального искусства — ГИТИС, Театральный институт имени Бориса Щукина при Театре имени Евгения Вахтангова, Школа-студия МХАТ.





Кроме того, 27 апреля в ДК имени Ленина пройдет премьерный показ нового художественного фильма «Летчик» и встреча с его режиссером Ренатом Давлетьяровым. В программе фестиваля — выставка костюмов художественного факультета ВГИКа, мастер-классы по сценической речи и сценическому движению, киноклуб, творческие встречи с режиссерами, продюсерами и педагогами.





Планируется проводить фестиваль дипломных спектаклей «Старт в будущее» ежегодно.





Фото: пресс-служба Минкультуры РФ