На видеоплатформе «Русских сезонов» стартует «Неделя музыки»

Серию трансляций откроет музыкальная неделя с московским залом «Зарядье», сообщила пресс-служба Министерства культуры России.





25 апреля стартует совместный проект «Русских сезонов» и портала «Культура.РФ». «Неделя музыки» — это марафон трансляций с участием постоянных резидентов видеоплатформы «Русских сезонов». Каждая неделя будет посвящена отдельной теме.





Проект начнется с музыкальных концертов в зале «Зарядье», которые будут ежедневно транслироваться в соцсетях «Русских сезонов» и на портале «Культура.РФ». Первый концерт — «Открытие года Скрябина» — покажут 25 апреля. В нем участвуют Юрий Башмет (альт), Борис Березовский (фортепиано), Петр Айду (фортепиано).





26 и 27 апреля в двух частях пройдут трансляции концертов «Чайковский-марафон» в рамках фестиваля ArsLonga. Сольные партии исполняют Нарек Ахназарян (виолончель), Иван Рудин (фортепиано), Равиль Ислямов (скрипка), Филипп Копачевский (фортепиано) под аккомпанемент Московского государственного симфонического оркестра.





28 апреля зрителей ждет выступление Habanera Saxophone Quartet в рамках Фестиваля актуальной классики «re:Formers». Программа прозвучит в исполнении французских музыкантов Кристиана Вирта (сопрано-саксофон), Сильвена Малезьё (альт-саксофон), Фабрицио Манкузо (тенор-саксофон), Жиля Трессоса (баритон-саксофон).





29 апреля представят зарисовки с XI Московского музыкального фестиваля «Владимир Спиваков приглашает». В программе — Концерт №1 для скрипки с оркестром соль минор, op. 26 М. Бруха и Симфония №4 ми минор, op. 98 И. Брамса, которые исполнят Национальный филармонический оркестр России под управлением дирижера Владимира Спивакова и скрипачка Мария Дуэньяс (Испания).





Фото: пресс-служба Минкультуры РФ