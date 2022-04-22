Petruchiani Quartet выступит с программой Nordic jazz в Петербурге

Концерт пройдет в лофт-особняке творческого пространства «Пальма» 24 апреля, сообщил Международный молодежный центр музыкального искусства.





В программе — авторская джазовая музыка, соединяющая «прогрессивные тенденции европейского джаза, северное звучание ЕCM и даже средневековый мистицизм».





Композиции прозвучат в исполнении саксофониста и композитора Дмитрия Петручиани, перкуссиониста-виртуоза Йоеля Гонсалеса, контрабасиста Дмитрия Семенищева, пианиста и композитора Максима Соболева.





Начало концерта Petruchiani Quartet в 18:00





Фото: Рixabay