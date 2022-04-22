В Доме кино пройдет Студенческий киномарафон Центрального Дома кинематографистов

14 и 15 мая студенты пяти ведущих киношкол представят новые игровые и документальные короткометражные картины, сообщили организаторы.





На марафоне свои работы покажут студенты ВГИКа им. С.А. Герасимова, Высших курсов сценаристов и режиссеров им. Г.Н. Данелии, Института кино и телевидения, МШК и Академии Н.С. Михалкова.





«Это важное мероприятия для студентов, которые смогут представить свои работы, поделиться своими творческими планами, познакомиться с коллегами и своим зрителем. За два дня в марафоне примет участие около 1200 зрителей», — отметили в Центральном Доме кинематографистов.





В первый день Студенческого марафона состоится конкурсная программа. Профессиональное жюри выберет лучшие игровой и документальный фильмы, лучший сценарий, лучшие режиссерскую, операторскую и актерскую работы.





Во второй день пройдет внеконкурсная программа. Ведущие специалисты киноиндустрии (представители кинофестивалей, телеканалов и онлайн-платформ) дадут студентам рекомендации по дальнейшему продвижению их фильмов.





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